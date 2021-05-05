Пара сумских студентов погибла в Турции На выходных в Турции погибли студенты СумГУ.

Как сообщили в Институте бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ, студенты Анастасия Пришко и Александр Попов были на отдыхе в Турции. Взяли напрокат машину, однако не справились с управлением и попали в аварию оба погибли...