Пара сумских студентов погибла в Турции

Как сообщили в Институте бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ, студенты Анастасия Пришко и Александр Попов были на отдыхе в Турции. Взяли напрокат машину, однако не справились с управлением и попали в аварию оба погибли...
Четверо людей травмовані внаслідок ДТП на проспекті Михайла Лушпи....
Об трагедии сообщается на странице Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ в Фейсбуке....
Ушел из жизни известный в Сумах врач ультразвуковой диагностики Скопюк Александр Владимирович....
Происшествие произошло 14 мая, около 21.00, на автодороге между селами Бочечки и Казацкое Конотопского района....
12 мая, около 15.20, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Привокзальной....