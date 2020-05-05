В Сумах игра в войнушку привела к травмированию девочки О случае травмирования ребенка написала в Фейсбуке сумчанка Виктория Тысячник.

«Доброго вечера всем! Не могу сдержать эмоций, поэтому решила написать пост в группе. Я понимаю, что локдаун у многих мелких предпринимателей выбил почву из-под ног. Все стараются наверстать упущенное и время, и доход. К чему это я?

Сегодня на Химгородке произошел случай из ряда вон, который мог бы окончиться реальной трагедией. Вечерами я прогуливаюсь с собакой, и навещаю пожилую маму, живущую в пятиэтажке напротив 26-й школы. Этим вечером я не смогла дозвониться маме, и спешила узнать, ничего ли не произошло. Когда мы дошли до подъезда, мама выходила с чашкой воды, а на скамейке сидела бледная, как мел, девчушка лет 10-12. Рукой она держала чуть ниже своей шеи, на уровне грудной клетки. Моя мама умыла девочку холодной водой, растерла виски. Как оказалось, малышка живёт в соседнем доме. На мой вопрос, что же случилось, девочка убрала ладошку, и я увидела багровое круглое пятно. Как она сказала, мальчишки баловались, и стреляли пластиковыми пульками. Эта пулька угодила чуть ниже шеи. Но она могла попасть куда угодно. Ребенок мог остаться калекой, если бы такая пулька угодила в глаз. Неизвестно, как девочка себя чувствует сейчас. Мы довели ее до подъезда. Дома ее ждал 18-летний брат, родителей не было. Со слов моей мамы, девочка шла по клумбе, ее пошатывало, она была близка к обмороку. Честно, я переживаю за эту девочку. И за то, что эти мальчишки могут дальше упражняться в пулевой стрельбе. Нет, это не шутки. Такие вещи нужно убрать из продажи! Ходовой товар, конечно, ведь пацаны любят поиграть в войнушку. Осознанно или нет, они стреляют в ровесников, в животных, по окнам... Такие пистолеты продаются в магазинах игрушек. Родители их приобретают своим детишкам. Но, прежде, чем купить такую опасную игрушку, нужно объяснять детям, что можно, а что нельзя. А в целом, я за то, чтобы запретить такие игрушки!

Предполагаю, что дискуссия может разгореться не шуточная. Поэтому, прежде, чем возражать, представьте своих детей на месте этой девочки. Я за то, чтоб все были здоровы и богаты. Но... уберите из ассортимента детских товаров то, что представляет потенциальную опасность!», - написал она.