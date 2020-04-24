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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине поймали нелегальных лесорубов

Незаконная порубка деревьев на Сумщине нанесла ущерб окружающей природной среде на сумму 583 тыс. грн.

Роменской окружной прокуратурой сообщено о подозрении двум жителям г. Ромны, которые незаконно срубили 60 деревьев (4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, трое мужчин по предварительному сговору в полезащитной полосе, расположенной за пределами населенного пункта на территории Перекрестовского сельского совета Роменского района, в течение двух месяцев 2020 года без соответствующего разрешения срубили 59 деревьев породы дуб и 1 дерево породы клен. Согласно заключению экспертизы, противоправными действиями подозреваемых причинен ущерб окружающей среде на сумму 583 тыс. грн.

За указанное преступление в марте 2021 года в суд направлено обвинительное заключение в отношении их третьего сообщника. Продолжается судебное разбирательство.

Противоправную деятельность группы лиц разоблачено работниками Роменского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Право Вырубка деревьев
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