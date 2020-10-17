Сумские гандболистки завершили сезон четвертыми в высшей лиге

В третьей игре ГК «СумДУ» играл против «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» из Тернополя. Игра равных соперников завершилась минимальной победой тернополянок 32:31 (21:19). Лучшими в составе сумчанок были Анастасия Ткач – 14 и Марина Поцелуева – 11.
В другой игре «Львовская политехника» обыграла «Бровары-БСФК» 39:28 (19:9) т стала чемпионом высшей лиги. У тернополянок – «серебро», у броварчанок – «бронза»…
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