Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:13187

Сумские гандболистки завершили сезон четвертыми в высшей лиге

Во Львове завершился финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

В третьей игре ГК «СумДУ» играл против «ЗУНУ-Энерго-ШВСМ» из Тернополя. Игра равных соперников завершилась минимальной победой тернополянок 32:31 (21:19). Лучшими в составе сумчанок были Анастасия Ткач – 14 и Марина Поцелуева – 11.

В другой игре «Львовская политехника» обыграла «Бровары-БСФК» 39:28 (19:9) т стала чемпионом высшей лиги. У тернополянок – «серебро», у броварчанок – «бронза»…

Спорт Гандбол ГК СумДУ
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумские гандболистки уступили львовянкам
Вчера 17:16

Сумские гандболистки уступили львовянкам

Во Львове продолжается финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....

Сумские гандболистки стартовали в финальном этапе высшей лиги
14.05.2021 22:59

Сумские гандболистки стартовали в финальном этапе высшей лиги

Сегодня, 14 мая, стартовал финальный этап чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги....

В Сумах пройдет сразу 4 матча высшей лиги по гандболу (трансляция)
13.11.2020 09:50

В Сумах пройдет сразу 4 матча высшей лиги по гандболу (трансляция)

13-14 ноября в Сумах пройдут сразу 4 матча чемпионата Украины по гандболу среди мужских команд высшей лиги....

ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру»
31.10.2020 14:24

ГК «СумДУ» снова обыграл «Южную Пальмиру»

Сегодня, 31 октября, прошли вторые игры 2-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге....

17.10.2020 14:44

Сумские гандболистки снова проиграли в Броварах

Сегодня, 17 октября, прошли повторные игры первого тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд в высшей лиге....

Новости

На Сумщине 172 новых случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:29
Сумские скороходы взяли «бронзу» на чемпионате Европы
Сегодня 14:34
В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)
Сегодня 14:20
Сумские гандболистки завершили сезон четвертыми в высшей лиге
Сегодня 14:13
В Сумах ушел из жизни известный врач
Сегодня 13:49
Сумчанка стала пятой на чемпионате Европы по бодибилдингу
Сегодня 11:38
Житель Сумщины передал в музей найденный в земле скифский меч
Сегодня 09:16
Сегодня липоводолинский «Альянс» примет «Оболонь» (трансляция)
Сегодня 08:47
Сумщина в ТОП-6 областей Украины по новым случаям заболевания COVID-19
Сегодня 08:25
Сумские силачи с «золотом» чемпионата Украины
Вчера 23:01
Сумские каратисты отличились на чемпионате Украины
Вчера 21:52
Сумские аматоры обыграли соперников в чемпионате Украины
Вчера 20:19
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Канни-2020. Special Edition
Канни-2020. Special Edition
Кино Планета Кіно
19.00
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.