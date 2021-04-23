В Сумах ушел из жизни известный врач

Печальной новостью поделилась Татьяна Гринько в Фейсбуке:
«К сожалению, опять потери. Вчера ушел в мир иной наш коллега Александр Владимирович Скопюк. Человек незаурядный, исследователь, профессионал, искренний друг. Александр Владимирович подготовил целую плеяду врачей УЗИ Сумщины.
Помню годы работы с ним бок о бок, его поддержку, искреннее слово, всегда дельные советы. Печаль и сожаление... Искренние соболезнования родным».
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