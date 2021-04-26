В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)

Патрульные подали водителю сигнал об остановке. Но тот только увеличил скорость. Неоднократные требования об остановке водитель игнорировал. За считанные минуты патрульные путем блокирования остановили беглеца.
Водителем оказался 21-летний сумчанин. Он имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам, стражи порядка выяснили, что он лишен права управления за такое же нарушение - управление транспортным средством в состоянии опьянения. Причиной его побега было желание уйти от ответственности.
На месте остановки человек прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат зафиксировал 1,42 промилле.
Стражи порядка составили на него три административных материалы:
- ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП;
- ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КоАП;
- ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КоАП.
Вечером, патрулируя улицу Харьковскую, инспекторы получили сообщение о водителе мотоцикла, который, вероятно, сел за руль нетрезвым....
Правоохранители открыли уголовное производство в отношении гражданина, который пытался таким образом избежать административной ответственности....
Сначала двигался по полосе встречного движения, а затем совершил ДТП, - патрульные составили два админпротокола на пьяного водителя....
Сумские патрульные остановили водителя, который второй раз за год управлял автомобилем в состоянии опьянения....
Четыре админматериала составили патрульные на пьяного водителя, который совершил и покинул место ДТП....