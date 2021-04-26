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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:20141

В Сумах пьяный водитель пытался сбежать от патрульных (видео)

Ночью, патрулируя проспект Курский, инспекторы обнаружили автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого двигался с нарушением ПДД. Автомобиль был без номерных знаков и без задних блок-фар.

Патрульные подали водителю сигнал об остановке. Но тот только увеличил скорость. Неоднократные требования об остановке водитель игнорировал. За считанные минуты патрульные путем блокирования остановили беглеца.

Водителем оказался 21-летний сумчанин. Он имел явные признаки алкогольного опьянения. Проверив личность водителя по имеющимся полицейским базам, стражи порядка выяснили, что он лишен права управления за такое же нарушение - управление транспортным средством в состоянии опьянения. Причиной его побега было желание уйти от ответственности.

На месте остановки человек прошел освидетельствование на состояние опьянения. Результат зафиксировал 1,42 промилле.

Стражи порядка составили на него три административных материалы:

- ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП;

- ч. 2 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения повторно в течение года) КоАП;

- ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КоАП.

Право Пьяный за рулем
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