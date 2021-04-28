В Сумах произошло тройное ДТП Авария произошла сегодня, 12 мая, около 18.00 на ул. СКД.

В аварии приняли участие три авто, в том числе такси. Автомобили получили механические повреждения. Предварительно никто не пострадал. Подробности позже...