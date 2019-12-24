Сумчане отличились на соревнованиях ориентировщиков 7-10 мая в г. Черновцы состоялись IX летние Всеукраинские игры ветеранов спорта по спортивному ориентированию и чемпионат Украины (взрослые, юниоры, юноши).

В соревнованиях принимали участие 21 область (589 человек). Сборная ветеранов Сумской области завоевала бронзу, а в личном зачете завоевала 26 призовых наград в разных возрастных категориях: Игорь Карпенко - 2 золота, 2 бронзы; Нина Троян - 4 серебра; Наталья Лозовская - 1 золото, 2 бронзы; Ольга Медуница - 1 золото, 1 серебро; Ольга Яковенко - 1 золото, 1 серебро; Елена Редька - 1 золото, 1 бронза; Людмила Слута - 1 серебро, 1 бронза; Виктория Ростальна - 1 серебро; Сергей Панченко - 1 серебро; Ольга Бояринова - 1 бронза; Татьяна Федченко - 1 бронза; Максим Редька - 1 бронза; Виталий Кандыбей - 1 бронза; Дмитрий Колода - 1 бронза. И 22 призовых награды завоевали в чемпионате Украины в разных возрастных категориях: Елена Постельняк - 2 золота, 1 серебро, 1 бронза; Алексей Савченко - 1 золото, 1 серебро; Юлия Карпенко - 2 золота Владислав Арбузов - 2 золота, 1 серебро; Вероника Арбузова - 1 золото, 2 серебра, 1 бронза; Егор Редька - 1 золото, 1 серебро, 1 бронза; Ольга Бовкун - 1 золото, 1 серебро; Алена Бояринова - 1 золото, 1 бронза.