Сумчане отличились на соревнованиях ориентировщиков

В соревнованиях принимали участие 21 область (589 человек). Сборная ветеранов Сумской области завоевала бронзу, а в личном зачете завоевала 26 призовых наград в разных возрастных категориях:
Игорь Карпенко - 2 золота, 2 бронзы;
Нина Троян - 4 серебра;
Наталья Лозовская - 1 золото, 2 бронзы;
Ольга Медуница - 1 золото, 1 серебро;
Ольга Яковенко - 1 золото, 1 серебро;
Елена Редька - 1 золото, 1 бронза;
Людмила Слута - 1 серебро, 1 бронза;
Виктория Ростальна - 1 серебро;
Сергей Панченко - 1 серебро;
Ольга Бояринова - 1 бронза;
Татьяна Федченко - 1 бронза;
Максим Редька - 1 бронза;
Виталий Кандыбей - 1 бронза;
Дмитрий Колода - 1 бронза.
И 22 призовых награды завоевали в чемпионате Украины в разных возрастных категориях:
Елена Постельняк - 2 золота, 1 серебро, 1 бронза;
Алексей Савченко - 1 золото, 1 серебро;
Юлия Карпенко - 2 золота
Владислав Арбузов - 2 золота, 1 серебро;
Вероника Арбузова - 1 золото, 2 серебра, 1 бронза;
Егор Редька - 1 золото, 1 серебро, 1 бронза;
Ольга Бовкун - 1 золото, 1 серебро;
Алена Бояринова - 1 золото, 1 бронза.
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