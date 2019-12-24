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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумчане отличились на соревнованиях ориентировщиков

7-10 мая в г. Черновцы состоялись IX летние Всеукраинские игры ветеранов спорта по спортивному ориентированию и чемпионат Украины (взрослые, юниоры, юноши).

В соревнованиях принимали участие 21 область (589 человек). Сборная ветеранов Сумской области завоевала бронзу, а в личном зачете завоевала 26 призовых наград в разных возрастных категориях:

Игорь Карпенко - 2 золота, 2 бронзы;

Нина Троян - 4 серебра;

Наталья Лозовская - 1 золото, 2 бронзы;

Ольга Медуница - 1 золото, 1 серебро;

Ольга Яковенко - 1 золото, 1 серебро;

Елена Редька - 1 золото, 1 бронза;

Людмила Слута - 1 серебро, 1 бронза;

Виктория Ростальна - 1 серебро;

Сергей Панченко - 1 серебро;

Ольга Бояринова - 1 бронза;

Татьяна Федченко - 1 бронза;

Максим Редька - 1 бронза;

Виталий Кандыбей - 1 бронза;

Дмитрий Колода - 1 бронза.

И 22 призовых награды завоевали в чемпионате Украины в разных возрастных категориях:

Елена Постельняк - 2 золота, 1 серебро, 1 бронза;

Алексей Савченко - 1 золото, 1 серебро;

Юлия Карпенко - 2 золота

Владислав Арбузов - 2 золота, 1 серебро;

Вероника Арбузова - 1 золото, 2 серебра, 1 бронза;

Егор Редька - 1 золото, 1 серебро, 1 бронза;

Ольга Бовкун - 1 золото, 1 серебро;

Алена Бояринова - 1 золото, 1 бронза.

Спорт Спортивное ориентирование
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10.00-19.00
Фотовиставка "Криця в жіночих обладунках"
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