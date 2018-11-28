Директора Сумского строительного колледжа отметили за заслуги Сегодня, 12 мая, во время сессии сумского горсовета произошло награждение Директора Сумского строительного колледжа Ивана Гриценко.

Его отметили за подготовку строительных кадров для города и по случаю 70-летия наградой «За заслуги перед городом» 3-й степени.