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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:2444

Директора Сумского строительного колледжа отметили за заслуги

Сегодня, 12 мая, во время сессии сумского горсовета произошло награждение Директора Сумского строительного колледжа Ивана Гриценко.

Его отметили за подготовку строительных кадров для города и по случаю 70-летия наградой «За заслуги перед городом» 3-й степени.

Общество За заслуги перед городом Иван Гриценко
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