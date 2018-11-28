Директора Сумского строительного колледжа отметили за заслуги

Его отметили за подготовку строительных кадров для города и по случаю 70-летия наградой «За заслуги перед городом» 3-й степени.
Сегодня, 20 мая, на сессии Сумского городского совета мэр Сум Александр Лысенко поздравил с юбилеем директора исполнительного ПАО «Сумыхимпром» Владимира...
Сегодня, 27 ноября, на сессии Сумского горсовета депутаты проголосовали за решение «О награждении Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За...
Сегодня, 12 ноября, на заседании исполкома было принято решение «О награждении Божко Н.Г.»....
Сегодня, 16 июля, исполком Сумского горсовета принял решение о награждении Светланы Липовой отличием «За заслуги» перед городом II степени....
Сегодня, 28 ноября, депутаты Сумского горсовета проголосовали за решение «О награждении Почетным знаком отличия Сумского городского совета «За заслуги перед...