На Сумщине 74 651 случай заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 12 мая в Сумской области 74 651 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 58 человек (Белопольский район - 3, Бурынский район - 7, Великописаревский район - 2, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 1, Кролевецкий район - 1, Лебединский район - 1, Недригайловский район - 4, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 8, Ромны - 1, Сумы - 20, Тростянецкий район - 5, Ямпольский район - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1191 летальных случая, из них за минувшие сутки - 12 (Лебединский район - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 1, Лебединский район - 2, Сумы - 6, Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 68 742 человек, из них за минувшие сутки - 655 (Белопольский район - 9, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 11, Глухов - 48, Глуховский район - 32, Конотоп - 4, Краснопольский район - 4, Лебедин - 2, Лебединский район - 4, Липоводолинский район - 4, Недригайловский район – 22, Ахтырка - 19, Ахтырский район - 5, Путивльский район - 24, Ромны - 52, Роменский район - 35, Середина-Будский район - 1, Сумы - 284, Сумской район - 31, Тростянецкий район - 8, Шостка - 38, Шосткинский район - 9, Ямпольский район - 5).