Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:59277

Сумчане сдали пьяного мотоциклиста копам (видео)

Вечером, патрулируя улицу Харьковскую, инспекторы получили сообщение о водителе мотоцикла, который, вероятно, сел за руль нетрезвым.

Стражи порядка разыскали его и остановили. Проверяя документы 39-летнего водителя мотоцикла Yamaha, инспекторы выяснили, что мужчина не имеет права управления таким транспортным средством, ведь не имеет соответствующей категории. У него были признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат зафиксировал 1,66 промилле. Водитель с результатом не согласился, но и пройти осмотр в учреждении здравоохранения отказался.

На гражданина патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили.

Право Пьяный за рулем
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов 100 долларами
08.05.2021 10:07

На Сумщине пьяный водитель пытался откупиться от копов 100 долларами

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении гражданина, который пытался таким образом избежать административной ответственности....

В Сумах пьяный водитель ехал по встречке и совершил ДТП после остановки копами (видео)
07.05.2021 13:32

В Сумах пьяный водитель ехал по встречке и совершил ДТП после остановки копами (видео)

Сначала двигался по полосе встречного движения, а затем совершил ДТП, - патрульные составили два админпротокола на пьяного водителя....

Сумской водитель второй раз за год попался копам пьяным за рулем
04.05.2021 08:44

Сумской водитель второй раз за год попался копам пьяным за рулем

Сумские патрульные остановили водителя, который второй раз за год управлял автомобилем в состоянии опьянения....

26.04.2021 21:09

В Сумах пьяный водитель без прав устроил ДТП и сбежал с места аварии (видео)

Четыре админматериала составили патрульные на пьяного водителя, который совершил и покинул место ДТП....

В Сумах пьяный водитель стал причиной ДТП
19.10.2020 08:33

В Сумах пьяный водитель стал причиной ДТП

2,56 промилле - результат освидетельствования на состояние опьянения водителя, который совершил ДТП....

Новости

На Сумщине 74 651 случай заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:50
На Сумщине дали 7 лет за убийство
Сегодня 15:52
На лыжероллерную трассу Глухова выделили 4,6 миллиона
Сегодня 15:44
На Сумщине привито от COVID-19 более 28 тысяч жителей области
Сегодня 15:25
Сумчане сдали пьяного мотоциклиста копам (видео)
Сегодня 14:59
«Коловрат ім. Романа Атаманюка 2021»: зголошення розпочато!
Сегодня 14:19
Сообщено о подозрении адвокату, который был соучастником руководителя АО «Сумское НПО» в сделках с имуществом общества
Сегодня 13:56
На Сумщині розпочалися навчання з тероборони
Сегодня 13:45
Сумские легкоатлеты стали лучшими в Украине в апреле
Сегодня 13:28
На Донбасі відбулася ротація зведеного загону поліції Сумщини
Сегодня 13:19
На Сумщине травмировались дети
Сегодня 12:35
Сумской горсовет не смог отменить свое решение о передаче земли «Федорченко»
Сегодня 12:21
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Хто може набути статусу безробітного?
Сегодня 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
Вчера 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Простые коктейли для домашней вечеринки
06.05.2021 12:23
Стало відомо, який пломбір найсмачніший! Результати дослідження ®
05.05.2021 09:30
Кто из сумских нардепов самый богатый?
04.05.2021 11:16
На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22
Детский хирург: особенности приема и наблюдения у специалиста
30.04.2021 16:36
Снятие Стрельченко: сведение счетов или переформатирование в областном совете?
28.04.2021 20:25
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.