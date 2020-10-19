Сумчане сдали пьяного мотоциклиста копам (видео)

Стражи порядка разыскали его и остановили. Проверяя документы 39-летнего водителя мотоцикла Yamaha, инспекторы выяснили, что мужчина не имеет права управления таким транспортным средством, ведь не имеет соответствующей категории. У него были признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние опьянения на месте остановки. Результат зафиксировал 1,66 промилле. Водитель с результатом не согласился, но и пройти осмотр в учреждении здравоохранения отказался.
На гражданина патрульные составили административные материалы по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) и ст. 130 (Отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. От управления его отстранили.
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