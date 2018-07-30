С сегодняшнего дня Курский микрорайон без горячей воды

По ее словам, в городе продолжаются гидравлические испытания вы рамках подготовки к новому отопительному сезону. С 11 по 21 мая проводится второй этап – без горячей воды будут потребители ул. Юнаковской, Леси Украинки и пр. Курского.
В четверг, 25 июля, ООО «Сумытеплоэнерго» будет проводить гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей....
Со следующей недели в Сумах начнут испытывать тепловые сети повышенным давлением....
Оперативный отдел «Служба 15-80» информирует жителей о восстановлении горячей воды в жилых домах....
Оперативный отдел «Служба 15-80» сообщает горожанам об отсутствии горячей воды в связи с гидравлическими испытаниями....
Оперативный отдел «Служба 15-80» информирует о восстановлении горячего водоснабжения в жилых домах после завершения очередного этапа гидравлических испытаний....