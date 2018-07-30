С сегодняшнего дня Курский микрорайон без горячей воды Об этом сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила замдиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.

По ее словам, в городе продолжаются гидравлические испытания вы рамках подготовки к новому отопительному сезону. С 11 по 21 мая проводится второй этап – без горячей воды будут потребители ул. Юнаковской, Леси Украинки и пр. Курского.