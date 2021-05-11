На Сумщине еще 51 случай заболевания коронавирусом

Выздоровело 290 человек, - всего 68 187. Умер 1 пациент, - всего 1179. Лечатся 5327.
В Украине 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализировано - 1084 человека; выписаны из больниц - 606 человек; летальных случаев - 119; выздоровели - 8617 человек; осуществлено тестирований за сутки - 21974 (в частности методом ПЦР - 13349, методом ИФА - 3467), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158.
За все время пандемии в Украине заболело - 2124535 человек; выздоровели - 1777370 человек; летальных исходов - 46 631; проведения ПЦР-тестов - 9682286.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) и областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 98 случаев;
- Винницкая область - 39 случаев;
- Волынская область - 105 случаев;
- Днепропетровская область - 191 случай;
- Донецкая область - 325 случаев;
- Житомирская область - 16 случаев;
- Закарпатская область - 43 случая;
- Запорожская область - 169 случаев;
- Ивано-Франковская область - 31 случай;
- Киевская область - 76 случаев;
- Кировоградская область - 67 случаев;
- Луганская область - 15 случаев;
- Львовская область - 50 случаев;
- Николаевская область - 132 случая;
- Одесская область - 86 случаев;
- Полтавская область - 97 случаев;
- Ровенская область - 76 случаев;
- Сумская область - 51 случай;
- Тернопольская область - 62 случая;
- Харьковская область - 213 случаев;
- Херсонская область - 38 случаев;
- Черкасская область - 128 случаев;
- Черновицкая область - 63 случая;
- Черниговская область - 37 случаев.
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