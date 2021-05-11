На Сумщине еще 51 случай заболевания коронавирусом На утро 11 мая в Сумской области подтверждено 74 593 случая заболевания COVID-19.

Выздоровело 290 человек, - всего 68 187. Умер 1 пациент, - всего 1179. Лечатся 5327.

В Украине 2208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 89 детей и 34 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализировано - 1084 человека; выписаны из больниц - 606 человек; летальных случаев - 119; выздоровели - 8617 человек; осуществлено тестирований за сутки - 21974 (в частности методом ПЦР - 13349, методом ИФА - 3467), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 5158.

За все время пандемии в Украине заболело - 2124535 человек; выздоровели - 1777370 человек; летальных исходов - 46 631; проведения ПЦР-тестов - 9682286.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Донецкой (325), Харьковской (213), Днепропетровской (191), Запорожской (169) и Николаевской (132) и областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 98 случаев;

- Винницкая область - 39 случаев;

- Волынская область - 105 случаев;

- Днепропетровская область - 191 случай;

- Донецкая область - 325 случаев;

- Житомирская область - 16 случаев;

- Закарпатская область - 43 случая;

- Запорожская область - 169 случаев;

- Ивано-Франковская область - 31 случай;

- Киевская область - 76 случаев;

- Кировоградская область - 67 случаев;

- Луганская область - 15 случаев;

- Львовская область - 50 случаев;

- Николаевская область - 132 случая;

- Одесская область - 86 случаев;

- Полтавская область - 97 случаев;

- Ровенская область - 76 случаев;

- Сумская область - 51 случай;

- Тернопольская область - 62 случая;

- Харьковская область - 213 случаев;

- Херсонская область - 38 случаев;

- Черкасская область - 128 случаев;

- Черновицкая область - 63 случая;

- Черниговская область - 37 случаев.