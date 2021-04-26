Половина сумчан, подхвативших коронавирус, лечатся стационарно Об этом сегодня, 11 мая, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, если в прошлом году около 20% заболевших лечились в стационарах, то на сегодня уже около половины лечатся в больницах. Это связано в том числе и с новыми штаммами вируса.