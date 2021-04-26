Половина сумчан, подхвативших коронавирус, лечатся стационарно

По ее словам, если в прошлом году около 20% заболевших лечились в стационарах, то на сегодня уже около половины лечатся в больницах. Это связано в том числе и с новыми штаммами вируса.
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