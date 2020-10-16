На Сумщине полицейские разоблачили два наркопритона На Путивльщине полицейские разоблачили двух мужчин, причастных к организации мест для употребления наркотических средств.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в рамках ранее открытых уголовных производств, работниками сектора криминальной полиции установлено, что 32-летний житель города Путивль не только хранил наркотические средства (каннабис), но и предоставлял свое жилье другим лицам для его употребления.

Такие же «услуги» оказывал и 31-летний житель села Сафоновка Путивльской территориальной громады. Вместе со своим 21-летним приятелем из соседнего села мужчины в доме употребляли наркотические средства.

Сейчас следователями отделения полиции №2 (г. Путивль) открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 317 Уголовного кодекса Украины «Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.