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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах почтили память полковника СБУ Александра Анищенко

Сегодня, 5 мая, исполняется семь лет со дня гибели в зоне АТО Героя Украины, полковника СБУ, Почетного гражданина Сум Александра Анищенко.

На Аллею Героев, Центрального кладбища города, где похоронен защитник Украины, пришли родные, друзья и боевые товарищи погибшего.

Городской голова Александр Лысенко обратился к присутствующим со словами соболезнования и отметил, что начало мая для сумчан всегда будет напоминать о тех страшных событиях, которые произошли в 2014 году, когда пришла страшная весть о смерти земляка.

Воспоминаниями о командире спецподразделения «Альфа» поделились и его родные, одноклассники и боевые товарищи.

Отец Героя Украины Григорий Анищенко вспоминает сына храбрым воином, который всегда отстаивал идеалы нравственности и справедливости, воевал не за карьеру, а за Родину и людей.

После приказа тогдашней власти брать штурмом Дом профсоюзов, Александр Анищенко написал рапорт, однако после смены руководства страны, в апреле того же года спецназовца отправили на Восток. 5 мая его группа, двигаясь на бронетранспортерах в сторону Славянска, попала в засаду под селом Семеновка.

Александр Анищенко стал одним из первых украинских военнослужащих, погибших в войне на Донбассе.

В знак уважения к погибшему воина, ему посмертно присвоено звание Героя Украины и Почетного гражданина города Сумы. Также, в его честь названа улица, где расположена школа, в которой учился полковник СБУ.

Участники мероприятия почтили память Александра Анищенко минутой молчания и возложили цветы к его памятнику.

Общество Александр Анищенко
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