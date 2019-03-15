В Славянске почтили память Героя Украины сумчанина Александра Анищенко

«Мы склоняем головы в память о тех, кто отдал свою жизнь за Украину. Спасибо воинам, которые прошли испытание войной и продолжают свою борьбу на Востоке нашей страны», - отметил руководитель сил и средств ЦСО «А» СБУ в районе проведения ООС.
5 мая 2014 года - одно из первых масштабных боестолкновений украинских военнослужащих с участниками незаконных вооруженных формирований. Бой, который длился несколько часов, превратил антитеррористическую операцию в полномасштабный конфликт за государственный суверенитет и территориальную целостность Украины.
В тот день бойцы ЦСО «А» СБУ и Национальной гвардии на бронетранспортерах двинулись в направлении Славянска. Но в районе железнодорожного переезда вблизи Семеновки военные попали в засаду. Несмотря на численное превосходство врага, украинские военнослужащие приняли бой.
В боестолкновения СБУ потеряла двух спецназовцев Центра специальных операций «А»: полковника Александра Анищенко и майора Руслана Лужевского. Погибшим военнослужащим было присвоено звание «Герой Украины», с вручением ордена «Золотая Звезда» (посмертно). Национальная гвардия Украины потеряла прапорщика Виктора Долинского, награжденного орденом «За мужество III степени» (посмертно).
Город Славянск стал первым в Украине, который захватили российские диверсионные группы во время войны на востоке Украины. Город был освобожден украинскими военнослужащими менее чем за три месяца, сообщает СБУ.
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