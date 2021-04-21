Сумщине еще далеко до выхода из «красной зоны»

Стабильно превышен эпидпорог по ОРВИ, гриппу и т.п. – 118,6% (нужно меньше 100%). После нескольких дней снижения коэффициента выявления случаев инфицирования COVID-19, 4 мая этот индикатор снова превысил норму – 21,6% (нужно меньше 20%). Остальные индикаторы в норме: охват тестированием – 640 на 100 тыс. населения (нужно больше 300), уровень госпитализации снизился ниже нормы в 60 на 100 тыс. населения – 58,3 (первый день), динамика уровня госпитализации -24,6% (нужно меньше 50%), загруженность ковидных коек с кислородом – 58% (нужно меньше 65%).
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