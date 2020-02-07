Сумской Центр УБД сообщает об изменении графика работы Центр участников боевых действий информирует горожан об изменениях графика работы в связи с празднованием Дня памяти и примирения, 76-й годовщины победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, 5 и 6 мая учреждение будет работать с 8:00 до 17:15. В пятницу, 7 мая, с 8:00 до 15:00.

С субботы по понедельник, 8-10 мая, объявлены выходными.

Уже со вторника, 11 мая, Центр УБД начнет свою работу в обычном режиме.