Сумской Центр УБД сообщает об изменении графика работы

Так, 5 и 6 мая учреждение будет работать с 8:00 до 17:15. В пятницу, 7 мая, с 8:00 до 15:00.
С субботы по понедельник, 8-10 мая, объявлены выходными.
Уже со вторника, 11 мая, Центр УБД начнет свою работу в обычном режиме.
Недавно специалисты КУ «Центр участников боевых действий» презентовали свой официальный YouTube-канал, с помощью которого военнослужащие, добровольцы, волонтеры и члены их...
Специалисты КУ «Центр участников боевых действий» проводят для военнослужащих и членов их семей процедуры магнитотерапии и ультразвуковой терапии с помощью...
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С понедельника по пятницу на базе КУ «Центр участников боевых действий» работает бесплатная детская игровая комната для детей от 2...