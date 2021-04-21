Сумской админсуд меняет режим работы Сумской окружной административный суд сообщает об изменении режима работы на период действия карантина.

С 1 мая по 30 июня, временно, на период действия карантина, изменен режим работы Сумского окружного административного суда.

Продолжительность рабочего дня: с 8:00 до 17:00 (в пятницу с 8:00 до 15:45).

Перерыв с 12:00 до 12:45.