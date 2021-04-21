Сумской админсуд меняет режим работы

С 1 мая по 30 июня, временно, на период действия карантина, изменен режим работы Сумского окружного административного суда.
Продолжительность рабочего дня: с 8:00 до 17:00 (в пятницу с 8:00 до 15:45).
Перерыв с 12:00 до 12:45.
Сегодня, 5 мая, около 10.45 предприниматели, которым запрещают работать в «красной зоне», перекрыли дорогу на покровской пл. в районе универмага...
Сегодня, 5 мая, в 10.00 на Театральной площади митингуют, по данным полиции, около 100 предпринимателей....
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