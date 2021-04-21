Александр Зинченко вывел «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Эмоциональнее всех отреагировал капитан сборной Украины и по совместительству студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко – защитник упал прямо на газон и расплакался, пишет sports.ru.
Он провел выдающийся матч, хотя на первых минутах Зинченко чуть не стал антигероем: арбитр Бьорн Куйперс разглядел у украинца игру рукой и назначил пенальти. Хорошо, что ВАР переубедил судью.
Зинченко поучаствовал и в выдающемся первом голе. Пас Эдерсона был произведением искусства, но как крайний защитник прочитал ситуацию, в нужный момент совершил рывок, подобрал мяч и одной передачей на Де Брюйне оставил в дураках всю защиту «ПСЖ»!
Во втором тайме Саша остановил сольный проход Неймара – и получил заслуженную обнимашку от Джона Стоунза.
Второй гол «Сити» начался с перехвата Зинченко – он не просто вынес мяч, а отдал точный пас прямо на Де Брюйне, который и разогнал атаку.
На 71-й минуте Саша вспыхнул после фола Верратти на Фодене – зарубился с Паредесом, а потом что-то горячо доказывал судье Куйперсу – и получил желтую. Чтобы успокоить украинца, Фернандиньо (играл за «Шахтер» - Ред.), возможно, пришлось перейти на русский язык.
А дальше про крутость Зинченко скажут цифры:
• 83 касания мяча – больше всего в составе «Сити»;
• 70 передач (из них 67 точных) – больше всего в составе «Сити»;
• Ни разу не был пройден на дриблинге;
• 4 успешных отбора мяча (из 4 попыток) – больше только у Кайла Уокера (6);
• 2 выноса, 1 перехват, 1 заблокированный удар и ни одной невынужденной потери мяча.
Да, такие цифры в полуфинале Лиги чемпионов выдал парень, который 5 лет назад играл в «Уфе». Восхищение разделяют и болельщики «Манчестер Сити»:
«Я никогда не видел, чтобы кто-то управлял футбольным матчем с позиции левого защитника. Пока сегодня не увидел Зинченко».
«Легендарный левый защитник Зинченко Карлос».
«Непопулярное мнение: Зинченко – лучший левый защитник мира прямо сейчас».
«Зинченко – один из лучших левых защитников Премьер-лиги прямо сейчас. Монструозная игра в обороне сегодня».
«Мы все – свидетели мастер-класса от Зинченко».
«Это Александр Зинченко. Мистер Зинченко несколько раз отказывался от ухода из «Манчестер Сити» и оставался, чтобы пробиться в основу клуба. Сегодня он сыграл определяющую роль в том, что «Сити» вышел в первый в истории финал ЛЧ».
«Мы можем говорить про Мареза, Фодена и Диаша, но сегодня скажем про Александра Зинченко. Кажется, что парень, который играет не очень часто, не будет сильно привязан к клубу. Он мог спокойно уйти, но остался, боролся за свое место и принес пользу тогда, когда это было нужнее всего».
«Посмотрите, что это значит для игроков. Особенно для Александра Зинченко. Что за парень! Он может поплакать, заслужил! Оставил 200% на поле. Люблю тебя, Зинч».
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