Александр Зинченко вывел «Манчестер Сити» в финал Лиги чемпионов Студент сумского педуниверситета стал одним из лучших в составе своей команды в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Манчестер Сити» победил «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Эмоциональнее всех отреагировал капитан сборной Украины и по совместительству студент СумГПУ им. А.С.Макаренко Александр Зинченко – защитник упал прямо на газон и расплакался, пишет sports.ru.

Он провел выдающийся матч, хотя на первых минутах Зинченко чуть не стал антигероем: арбитр Бьорн Куйперс разглядел у украинца игру рукой и назначил пенальти. Хорошо, что ВАР переубедил судью.

Зинченко поучаствовал и в выдающемся первом голе. Пас Эдерсона был произведением искусства, но как крайний защитник прочитал ситуацию, в нужный момент совершил рывок, подобрал мяч и одной передачей на Де Брюйне оставил в дураках всю защиту «ПСЖ»!

Во втором тайме Саша остановил сольный проход Неймара – и получил заслуженную обнимашку от Джона Стоунза.

Второй гол «Сити» начался с перехвата Зинченко – он не просто вынес мяч, а отдал точный пас прямо на Де Брюйне, который и разогнал атаку.

На 71-й минуте Саша вспыхнул после фола Верратти на Фодене – зарубился с Паредесом, а потом что-то горячо доказывал судье Куйперсу – и получил желтую. Чтобы успокоить украинца, Фернандиньо (играл за «Шахтер» - Ред.), возможно, пришлось перейти на русский язык.

А дальше про крутость Зинченко скажут цифры:

• 83 касания мяча – больше всего в составе «Сити»;

• 70 передач (из них 67 точных) – больше всего в составе «Сити»;

• Ни разу не был пройден на дриблинге;

• 4 успешных отбора мяча (из 4 попыток) – больше только у Кайла Уокера (6);

• 2 выноса, 1 перехват, 1 заблокированный удар и ни одной невынужденной потери мяча.

Да, такие цифры в полуфинале Лиги чемпионов выдал парень, который 5 лет назад играл в «Уфе». Восхищение разделяют и болельщики «Манчестер Сити»:

«Я никогда не видел, чтобы кто-то управлял футбольным матчем с позиции левого защитника. Пока сегодня не увидел Зинченко».

«Легендарный левый защитник Зинченко Карлос».

«Непопулярное мнение: Зинченко – лучший левый защитник мира прямо сейчас».

«Зинченко – один из лучших левых защитников Премьер-лиги прямо сейчас. Монструозная игра в обороне сегодня».

«Мы все – свидетели мастер-класса от Зинченко».

«Это Александр Зинченко. Мистер Зинченко несколько раз отказывался от ухода из «Манчестер Сити» и оставался, чтобы пробиться в основу клуба. Сегодня он сыграл определяющую роль в том, что «Сити» вышел в первый в истории финал ЛЧ».

«Мы можем говорить про Мареза, Фодена и Диаша, но сегодня скажем про Александра Зинченко. Кажется, что парень, который играет не очень часто, не будет сильно привязан к клубу. Он мог спокойно уйти, но остался, боролся за свое место и принес пользу тогда, когда это было нужнее всего».

«Посмотрите, что это значит для игроков. Особенно для Александра Зинченко. Что за парень! Он может поплакать, заслужил! Оставил 200% на поле. Люблю тебя, Зинч».