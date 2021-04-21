На Сумщине выздоровело от COVID-19 в 8 раз больше, чем заболело За вторник на Сумщине было подтверждено всего 52 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии – 73 435. Выздоровело 406 человек, - всего 64 360. Умер 1 пациент с COVID-19, - всего 1136. Лечатся 7939.