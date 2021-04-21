На Сумщине выздоровело от COVID-19 в 8 раз больше, чем заболело

Всего с начала пандемии – 73 435. Выздоровело 406 человек, - всего 64 360. Умер 1 пациент с COVID-19, - всего 1136. Лечатся 7939.
На утро 5 мая в Сумской области по-прежнему превышены 2 индикатора определения уровня эпидемической опасности....
По состоянию на 5 мая в Сумской области 73 435 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 4 мая в Сумской области 73 383 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Больницы Сумщины, предусмотренные для пациентов с коронавирусом, загружены менее чем на половину....
По состоянию на 3 мая в Сумской области 73 323 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....