За 4 мая на Сумщине привили всего 25 человек За вторник в Сумской области сделано 25 прививок от COVID-19.

Всего за период вакцинации – 24882, в том числе вакциной AstraZeneca – 21 476, Pfizer-BioNTech – 1938, Sinovach-Biotech – 1468. Во всей Украине было сделано за вторник 3412 прививок. Всего – 759 432.