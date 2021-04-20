На Харьковской ДТП с пострадавшим Сегодня, 2 мая, в Сумах произошло очередное ДТП.

Авария произошла около 5 утра на перекрестке улиц Харьковская и СКД. Как сообщают очевидцы, на месте ДТП одно авто с характерными для столкновения повреждениями и автомобиль полиции.

Не обошлось без пострадавших: одного из участников ДТП бригада скорой помощи увезла с места происшествия в больницу.

Подробности позже.