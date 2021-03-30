На Сумщине за день вакцинировали 190 человек от COVID-19 В субботу в Сумской области резко упало количество привитых за сутки.

За 1 мая было привито 190 человек, всего – 24833. При этом за предыдущий день – 1912. Правда, за прошлые выходные в области было привито всего 5 человек.

В Украине за сутки вакцинировано 2631 (в пятницу - 49 855 человек). Всего с начала вакцинации – 754 924.