На Сумщине за день вакцинировали 190 человек от COVID-19

За 1 мая было привито 190 человек, всего – 24833. При этом за предыдущий день – 1912. Правда, за прошлые выходные в области было привито всего 5 человек.
В Украине за сутки вакцинировано 2631 (в пятницу - 49 855 человек). Всего с начала вакцинации – 754 924.
Перед праздниками в Сумской области резко упало количество привитых за сутки....
В Сумской области снова резко выросло количество привитых за сутки....
В Сумской области резко выросло количество привитых за сутки....
Об этом сообщила во время брифинга заместитель начальника здравоохранения облгосадминистрации Галина Хомета....
По данным Минздрава, по состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности,...