Поліція Конотопа розслідує ДТП, у якій постраждав неповнолітній хлопець Подія сталась сьогодні, близько 12.00 години, в селі Вирівка Конотопського району.

Там зіткнулися автомобіль Мазда, під керуванням 21-річного водія та мопед Дельта, під керуванням 17-річного хлопця. В результаті чого останнього із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.

Транспортні засоби поміщено на спецмайданчик поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються причини та обставини цієї події.

Відділ комунікації поліції Сумської області