Поліція Конотопа розслідує ДТП, у якій постраждав неповнолітній хлопець

Там зіткнулися автомобіль Мазда, під керуванням 21-річного водія та мопед Дельта, під керуванням 17-річного хлопця. В результаті чого останнього із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
Транспортні засоби поміщено на спецмайданчик поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються причини та обставини цієї події.
Відділ комунікації поліції Сумської області