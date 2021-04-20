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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:11210

Поліція Конотопа розслідує ДТП, у якій постраждав неповнолітній хлопець

Подія сталась сьогодні, близько 12.00 години, в селі Вирівка Конотопського району.

Там зіткнулися автомобіль Мазда, під керуванням 21-річного водія та мопед Дельта, під керуванням 17-річного хлопця. В результаті чого останнього із тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні.
Транспортні засоби поміщено на спецмайданчик поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», у рамках якого встановлюються причини та обставини цієї події.
Відділ комунікації поліції Сумської області

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Василь Хома
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