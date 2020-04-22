У Глухові на цвинтарі знайшли два стародавні склепи

«Під час ремонту паркану на старовинному Вознесенському цвинтарі у м. Глухові були знайдені два склепи. Дякую працівникам фірми «Эталон Часу» за повагу до історичної спадщини та оперативну інформацію, надану співробітникам Національного заповідника «Глухів».
Цегляні конструкції не були пошкоджені. Майбутні покоління дослідників чекають цікаві відкриття», - написав він.
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