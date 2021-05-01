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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:181142

На Сумщине 188 новых случаев заболевания коронавирусом: 8 летальных (подробности)

По состоянию на 1 мая в Сумской области 72 917 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 188 человек (Белопольский район - 13, Бурынский район - 4, Великописаревский район - 3, Глухов – 11, Глуховский район - 4, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Кролевецкий район – 18, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 4, Недригайловский район - 9, Ахтырка – 11, Путивльский район - 1, Ромны – 20, Роменский район - 1, Сумы - 62, Сумской район - 12, Тростянецкий район - 7, Ямпольский район - 4.)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1131 летальных случая, из них за минувшие сутки - 8 (Лебединский район - 1, Конотоп - 1, Конотопский район - 1, Ахтырский район - 1, Ромны - 2, Сумы - 2).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 63 364 человек, из них за минувшие сутки - 467 (Белопольский район - 23, Бурынский район - 2, Глухов – 27, Глуховский район - 9, Конотоп - 9, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебединский район - 2, Липоводолинский район - 10, Ахтырка - 38, Ахтырский район - 6, Путивльский район - 1, Ромны – 13, Роменский район - 13, Середина-Будский район – 17, Сумы - 191, Сумской район - 46, Шостка - 37, Шосткинский район - 7, Ямпольский район - 14).

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Общество Коронавирус
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