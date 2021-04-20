На Сумщині поліцейські готові до забезпечення правопорядку під час святкування Великодня

З 1 на 2 травня на території області у 344 культових спорудах планується проведення святкових літургій.
До забезпечення правопорядку будуть залучені поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ.
Правоохоронці забезпечуватимуть не лише публічний порядок, а й слідкуватимуть за дотриманням громадянами діючих карантинних обмежень.
Поліцейські наголошують громадянам на необхідності дотримання чинного законодавства та карантинних обмежень. Бажано уникати місць скупчення людей під час святкувань. Перебуваючи у громадських місцях дотримуйтеся соціальної дистанції та обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту.
Необхідно, щоб кожен житель нашої області усвідомив, що від його відповідальності та поведінки залежить життя і здоров’я його особисто, його рідних, та всіх оточуючих людей.
Відділ комунікації поліції Сумської області