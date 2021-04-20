На Сумщині поліцейські готові до забезпечення правопорядку під час святкування Великодня Понад 800 правоохоронців будуть забезпечувати публічну безпеку та порядок на території області під час проведення святкових заходів з нагоди Великодня.

З 1 на 2 травня на території області у 344 культових спорудах планується проведення святкових літургій.

До забезпечення правопорядку будуть залучені поліцейські, військовослужбовці Нацгвардії та курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ.

Правоохоронці забезпечуватимуть не лише публічний порядок, а й слідкуватимуть за дотриманням громадянами діючих карантинних обмежень.

Поліцейські наголошують громадянам на необхідності дотримання чинного законодавства та карантинних обмежень. Бажано уникати місць скупчення людей під час святкувань. Перебуваючи у громадських місцях дотримуйтеся соціальної дистанції та обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту.

Необхідно, щоб кожен житель нашої області усвідомив, що від його відповідальності та поведінки залежить життя і здоров’я його особисто, його рідних, та всіх оточуючих людей.

Відділ комунікації поліції Сумської області