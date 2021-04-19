К конфликту в Сумской областной детской больнице подключилась полиция Глава профсоюза работников Сумской областной детской больницы Юлия Романовская написала заявление в полицию на действия заведующей отделением интенсивной терапии новорожденных Людмилу Юсюк.

Об этом она сообщила на своей странице в Фейсбуке.

«Сьогодні (23 апреля – Ред.) я надіслала до поліції Заяву про вчинення стосовно мене Кримінального злочину за статтями 170 (перешкоджання законній діяльності профспілки) та 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Позавчора, 21.04.2021, завідувач відділення інтенсивної терапії новонароджених Юсюк Л.А. перешкоджала мені проводити Загальні збори трудового колективу у цьому відділенні та вчинювала хуліганські дії - нападала на мене та на юриста нашої профспілки, виривала з рук документацію по таємному голосуванню, штовхала, вибивала з рук мобільні телефони. Це можна на власні очі побачити на відео, яке я додала до цього допису.

Оскільки події отримали подальший розвиток, так, на сьогодняшній 5-хвилиці директор КНП СОР ОДКЛ Змисля І.Ф. публічно звинуватив мене, нібито, в побитті цієї самої Юсюк Л.А. - я вважаю, що в ситуації повинні розібратися компетентні правоохоронні органи. Тому й направила Заяву про Кримінальний злочин до поліції», - написала она, добавив скрин заявления и видео.