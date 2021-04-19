В Сумах задержали женщину, которая пыталась оформить паспорт, 6 лет находясь в розыске В Сумах работниками Сумского райотдела Государственной миграционной службы установлен факт оформления и выдачи паспортного документа лицу, которое по данным выдачи информационной системы органов МВД с 2015 года находится в розыске.

Процедура получения паспорта в подразделении ГМС для женщины завершилась прибытием правоохранителей и последующим отбытием в отдел полиции для выяснения всех деталей по делу, сообщает пресс-служба ведомства.