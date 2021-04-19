Сумчанка выиграла «бронзу» на Кубке Украины по бодибилдингу 24-25 апреля в Харькове проходит Кубок Украины по бодибилдингу и фитнесу.

Его проводит Национальная федерация бодибилдинга Украины. Среди участников были и сумчанки.

Лучше всех выступила Татьяна Москаленко, которая в категории «велнес до 163 см» заняла третье место. Четвертое место в категории «бодифитнес выше 168 см» заняла Юлия Снижко. В категории «юниорки бикини до 160 см» Эльвира Олещенко была четвертой, Эвелина Гончарова – пятой. Шестые места у Анастасии Твердохлиб в категории «юниорки бикини до 166 см» и Евгении Мандрыки в категории «бикини мастера 35-39 лет до 164 см».