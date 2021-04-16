Под главой Сумского облсовета зашаталось кресло? Депутаты Сумского облсовета собираются инициировать решение о снятии с должности главы совета Виктора Федорченко.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского облсовета Олег Медуница.

«Глава областного совета, избранный от «Слуги народа», регистрирует решение по недоверию главе областной администрации, назначенному на должность главным «слугой народа» Президентом Зеленским. Его в этом категорически не поддерживает другая часть фракции «Слуг народа».

Одновременно группа депутатов Сумского областного совета от «слуг народа» собирается инициировать решение о снятии с должности главы совета, который также член партии «Слуга народа». Они вообще страной собираются управлять? Или на фоне дерибана должностей и бюджета это дело второстепенное?», - спрашивает депутат.