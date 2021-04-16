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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:2246

Сегодня «Альянс» сыграет с «Волынью» (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» сегодня, 23 апреля, сыграет в Луцке матч 23-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Начало в 17:00 на стадионе «Авангард».

Форма команд в чемпионате:

«Волынь»: 20 матчей, 10 побед, 6 ничьих, 4 поражения, мячи: 27-14, 36 очков, 6 место

«Альянс»: 21 матч, 9 побед, 5 ничьих, 7 поражений, мячи: 25-19, 32 очка, 8 место

Предыдущие матчи команд:

17 апреля. «Металлист 1925» 1:1 «Волынь»

16 апреля. «Полесье» 1:2 «Альянс»

Лучшие бомбардиры команд:

«Волынь»: Богдан Оринчак (6 голов)

«Альянс» Сергей Загинайлов (5 голов)

Прошлый сезон "Волынь" завершила на пятом месте в Первой лиге. В 30-ти матчах команда одержала 17 побед, шесть раз сыграла вничью и семь проиграла (57 очков, разница забитых и пропущенных мячей - 57-36).

История противостояний:

Первый и пока единственный матч между командами прошел 21 октября 2020 года в Ахтырке. Тогда «Альянс», едва оправившись от вспышки коронавируса в своих рядах, которая почти на месяц выбила команду из колеи, сумел навязать борьбу сопернику, впрочем, не смог забить. «Волынь» же в свою очередь сумела использовать свои моменты и забить два гола, которые и принесли лучанам победу.

Накануне матча:

Матч «Волыни» и «Альянса» - это встреча непосредственных соседей в турнирной таблице, ведь расстояние между липоводолинянамы и лучанами составляет четыре очка, как и отрыв «Волыни» от зоны выхода в УПЛ. Поэтому в этом матче никто не собирается уступать, потому что задачи у команд, хотя и разные, но все же при положительном результате этого матча могут быть выполнены: «Альянс» захочет подняться в турнирной таблице выше, а «Волынь» - наверстать расстояние от тройки призеров. Впрочем, к матчу липоводолиняны подходят не без потерь. Валерий Рогозинский и Вячеслав Пиднебенной не смогут помочь команде из-за дисквалификации. Однако, большинство травмированных игроков (Осадчий, Герт, Медведев, Важинский) интенсивно работали тренировке «Альянса», поэтому надеемся увидеть их на поле в Луцке, сообщает пресс-служба ФК «Альянс».

Спорт
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