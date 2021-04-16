В Сумах дали 4 года за смертельное ДТП К 4 годам лишения свободы осужден мужчина, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Окружной прокуратурой города Сумы в суде доказана вина 33-летнего мужчины, который совершил смертельное ДТП и скрылся с места происшествия.

Речь идет о ДТП, произошедшем 22 января 2020 года в г. Сумы. Около 17.45 водитель, управляя автомобилем Mercedes-Benz, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Роменская сбил женщину и скрылся с места ДТП. 68-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице. Впоследствии мужчина пришел в полицию, а потом вернулся и на место ДТП.

В суде он вину свою признал, возместил родственникам погибшей моральный и материальный ущерб, просил прощения. Поэтому приговором суда обвиняемого приговорили к наказанию в виде лишения свободы на срок 4 года с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года (ч. 2 ст. 286 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.