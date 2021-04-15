Hа Сумщині буде створено Агенцію регіонального розвитку В облдержадміністрації відбулося засідання робочої групи з питань сприяння утворенню Агенції регіонального розвитку.

«Наразі ми поставили перед собою завдання – завершити процес створення Агенції регіонального розвитку. Ми оновили склад робочої групи з питань сприяння утворенню Агенції регіонального розвитку Сумської області, – зазначив заступник голови Сумської облдержадміністрації Тарас САВЧЕНКО. – Створення на території області Агенції регіонального розвитку – це один з головних наших пріоритетів».

За його словами, успішна діяльність Агенції стане вагомим кроком для забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону, стратегічного планування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації, створення сприятливих умов для активізації інвестиційної, експортної та підприємницької діяльності.

Усі учасники засідання одноголосно підтримали створення та забезпечення функціонування зазначеної установи.

Пропозиції щодо подальшого розвитку Агенції регіонального розвитку надсилайте до Департаменту економічного розвитку і торгівлі Сумської облдержадміністрації: gue-rer@sm.gov.ua