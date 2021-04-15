Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:51194

На Сумщине служебная халатность привела к убыткам почти в полмиллиона гривен

Ахтырской окружной прокуратурой сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимателю, который проявил служебную халатность при осуществлении технического надзора за объектом.

Вследствие таких действий, отделу образования Камышанского сельского совета причинен ущерб в сумме 445 тыс. грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году указанный предприниматель на основании соответствующего квалификационного сертификата был наделен органом местного самоуправления специальными полномочиями на осуществление технического надзора во время капитального ремонта здания Малопавливськой общеобразовательной школы. Исполнительница работ после их завершения внесла в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованные при этом ресурсы и их стоимость.

При этом предприниматель, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, не проверил соответствие объемов и качество выполненных работ и согласовал в документации сведения. Однако комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн.

Исполнительнице работ уже сообщено о подозрении в завладении почти 500 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов и легализации доходов (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209КК Украины).

Противоправные действия подозреваемого разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Прокуратра
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 70 586 случаев заболевания COVID-19: подробности
Сегодня 08:41
На Сумщине смягчили карантин для предпринимателей
Вчера 11:27
В Конотопе ослабили карантин
Сегодня 11:22
Hа Сумщині буде створено Агенцію регіонального розвитку
Сегодня 11:08
На Сумщине служебная халатность привела к убыткам почти в полмиллиона гривен
Сегодня 10:51
На Сумщині поліція викрила підприємця у заволодінні майже пів мільйоном гривень бюджетних коштів
Сегодня 10:40
У Сумах на переході збили чоловіка
Сегодня 10:33
Сумські ОГС запрошують до участі в конкурсі грантів на впровадження інструментів «civic tech» в умовах пандемії
Сегодня 10:05
Сегодня роменские футзалисты стартуют в «Финале восьми» второй лиги (трансляция)
Сегодня 09:37
Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Сегодня 09:13
Уже больше 2 миллионов украинцев заболели коронавирусом
Сегодня 08:36
Сумской вольник отличился в Харькове
Сегодня 08:35
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
На Сумщине коронавирус пополз вниз: итоги недели
19.04.2021 14:59
Информация для сумчан: изменен порядок выплаты и доставки пенсий и денежной помощи
19.04.2021 09:58
Отрутохімікати у Шостці на Сумщині: чому за шість років їх не утилізували і наскільки це небезпечно
18.04.2021 13:36
Тесты ПДД онлайн - подготовка будущих автомобилистов
16.04.2021 18:06
В Сумах на Горького снесли вовсе не церковь - здесь варили пиво, шили шинели и валяли валенки
16.04.2021 09:18
100+ відповідей на запитання про вакцинацію проти COVID-19
15.04.2021 15:36
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.