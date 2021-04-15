На Сумщине служебная халатность привела к убыткам почти в полмиллиона гривен Ахтырской окружной прокуратурой сообщено о подозрении физическому лицу-предпринимателю, который проявил служебную халатность при осуществлении технического надзора за объектом.

Вследствие таких действий, отделу образования Камышанского сельского совета причинен ущерб в сумме 445 тыс. грн (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

По данным следствия, в 2019 году указанный предприниматель на основании соответствующего квалификационного сертификата был наделен органом местного самоуправления специальными полномочиями на осуществление технического надзора во время капитального ремонта здания Малопавливськой общеобразовательной школы. Исполнительница работ после их завершения внесла в официальные документы заведомо ложные сведения об объемах выполненных работ, использованные при этом ресурсы и их стоимость.

При этом предприниматель, ненадлежаще исполняя свои служебные обязанности, не проверил соответствие объемов и качество выполненных работ и согласовал в документации сведения. Однако комплексной судебной строительно-технической и экономической экспертизами установлено завышение выполненных ремонтно-строительных работ на 445 тыс. грн.

Исполнительнице работ уже сообщено о подозрении в завладении почти 500 тыс. грн бюджетных средств путем подделки документов и легализации доходов (ч. 4 ст. 191, 2 ст. 366 и ч. 1 ст. 209КК Украины).

Противоправные действия подозреваемого разоблачены следователями Ахтырского отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.