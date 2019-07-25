В Конотопе ослабили карантин Сегодня в Конотопе заседала комиссия по техногенно-экоологической безопастности и чрезвычайных ситуаций.

О результатах заседания мэр Конотопа Артем Семенихин сообщил на своей странице в Фейсбук.

«Только что состоялось очередное заседание нашей Конотопской комиссии «ТЭБ и ЧС».

результаты

1. С понедельника частично восстанавливается движение автобусов по территории нашей ОТГ, а именно маршруты 5 (Калиновка) и 10 и 11 (Подлипное) будут работать с этих населенных пунктов в город Конотоп и в обратном направлении. Эта информация доведена до перевозчиков и теперь все будет зависеть от них.

2. К сожалению, согласно правительственным документам, в частности документов и самого Министерства Образования, дистанционное обучение для старших классов продлен до фактического конца этого учебного года, то есть до 31 мая.

Под вопросом остается работа рынков смешанных групп товаров (промышленных рынков), ждем постановление соответствующей областной комиссии, ведь по предварительной информации якобы вчера такое разрешение ними был дано, но сам документ еще не обнародован.

В случае, если «Область» даст такое разрешение, все члены нашей комиссии в оперативном порядке тоже готовы собраться для принятия соответствующего решения».