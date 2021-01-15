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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:271435

На Сумщине смягчили карантин для предпринимателей

Сегодня, 22 апреля, прошло заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На нем рассматривался вопрос карантинных ограничений в условиях «красной зоны».

Комиссия приняла решение о том, что разрешается прием посетителей субъектами хозяйствования, которые торгуют товарами на торговых площадях, не меньше 60% которых предназначено для торговли продуктами питания, топливом, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, средствами гигиены и бытовой химии, средствами связи, печатными СМИ, ветпрепаратами, кормами, семенами и семенным материалом, средствами защиты растений без ограничения доступа посетителей к другим товарами, представленных в ассортименте.

Субъектам хозяйствования, которые проводят торговую деятельность с осуществлением выдачи товаров непродовольственной группы разрешили адресную доставку заказов, отправку онлайн-заказов и по предварительному заказу на вынос без доступа в торговую зону. При этом должен быть защитный экран между продавцом и потребителем, обеспечение социальной дистанции, а также обеспечение специальных точек выдачи товаров через окна, террасы и т.д.

Также приняли решение разрешить работу летним площадкам кафе и ресторанов, но только после разрешения государственной комиссии.

Теперь подобные решение должны принять в городах и ОТГ области. В Сумах также должно быть решение исполкома.

Общество Карантин
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