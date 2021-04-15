На Сумщине главу сельсовета подозревают в получении 20 000 гривен взятки Сотрудники полиции под процессуальным руководством прокуратуры задокументировали факт получения неправомерной выгоды главой сельского совета на Ахтырщине за предоставление трех земельных участков в аренду.

Предварительно установлено, что глава села за предоставление в аренду двух земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства и одного участка для рыборазведения получил от физического лица 20000 гривен. Правоохранители задокументировали факт передачи средств.

Противоправную деятельность главы села разоблачили по материалам Управления Службы безопасности Украины в Сумской области Следственным управлением ГУНП в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Сейчас следователи полиции уже сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 «Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом» Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.