На Сумской «Барсе» планируют поменять одно из футбольных полей за 2,5 млн грн С такой инициативой вышли депутаты трех фракций Сумского областного совета, которые приехали в футбольный центр, чтобы более детально обсудить планы по перекрытию поля 60х40 м.

Оно находится в критическом состоянии, и футболисты не могут нормально тренироваться, пишет Сумской облсовет.

Депутаты планируют написать совместное обращение на главу ОГА о внесении изменений в областной бюджет, чтобы профинансировать перекрытия поля. Предварительная стоимость работ составляет 2,5 млн грн.

«Поле сейчас в плохом состоянии. Последние 2-3 года мы писали письма к руководству области, но они не находили поддержки. Сейчас по настроениям депутатов, которые сегодня приехали на «Барсу», я вижу, что они настроены на помощь. Поэтому надеюсь, что летом мы начнем ремонтировать поле, и уже с нового учебного года дети смогут на нем тренироваться», - поделился директор ФЦ «Барса» Вадим Гордиенко.

«Предоставить предложение о выделении средств должна Сумская ОГА, поскольку именно она является распорядителем областного бюджета, - говорит глава бюджетной комиссии Евгений Южаков. - А уже депутаты согласовывают ее инициативы. Надеюсь, что администрация прислушивается к областным избранникам, и мы сможем решить этот вопрос».