В Сумах направления к кладбищам временно усилили транспортом С целью обеспечения надлежащего транспортного обслуживания во время пасхальных и поминальных дней, внесены временные изменения в движение общественного транспорта в направлении сумских кладбищ.

В период с 26 апреля по 1 мая и с 8 по 11 мая автобусы № 7 «Химгородок - Барановка», № 16 «Ковпака - Барановка», № 24 «Барановка - Барановка», № 57 «Роменская - Барановка», № 57А «Барановка - Центр», № 62 «Барановка - Аэропорт» будут подъезжать к центральному входу на Барановское кладбище.

Между тем КП «Электроавтотранс в этот период увеличит количество троллейбусов на маршруте № 2 «Автовокзал - Керамейя», а также будет обеспечивать в промежуток с 9:00 до 15:00 перевозки одним автобусом по маршруту № 26 «Центр - 40-я подстанция».