На майдане в Сумах снова собираются предприниматели Сегодня, 22 апреля, на пл. Независимости снова собираются митинговать предприниматели, которым запретили или ограничили работу в условиях красной зоны карантина.

Напомним: они приходили под стены горсовета в понедельник. Мэр Сум Александр Лысенко обещал что-то порешать. На заседание исполкома во вторник подготовили проект решения о смягчении карантина, однако сначала понесли его в облгосадминистрацию, где сегодня будет заседать комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Затем пройдет заседание городской комиссии и только потом исполкома. Областная комиссия начинается в 10.00, а вот заседание исполкома, предварительно назначенное на 13.00 снова перенесли, предварительно, на вторник.