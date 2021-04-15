Кому в Сумах сегодня отключили воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Супруна, 3/1, ул. Интернационалистов, 22, 43а, ул. Мира, 5 (замена коренных кранов холодной и горячей воды в квартирах), пр-т. М. Лушпы, 9 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Заливная, 1, ул. Лебединская, 12 (замена полотенцесушителя в квартирах), ул. Шевченко, 2, ул. Харьковская, 54, 58г (замена труб холодной и горячей воды в квартирах).