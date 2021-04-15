В Сумах слушают дело фотографа, обвиняемого в развращении и изнасиловании детей

Сегодня в судебном заседании суд исследовал доказательства.
Следующее закрытое судебное заседание по делу в отношении известного фотографа с Полтавщины, которого обвиняют в совершении ряда преступлений против половой свободы и неприкосновенности семи малолетних состоится в 13.30 5 мая.
Действия обвиняемого квалифицированы по:
- ч. 6 ст. 152 УК Украины - изнасилование;
- ч. 6 ст. 153 УК Украины - сексуальное насилие;
- ч. 1 ст. 155 УК Украины - половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста;
- ч. 2 ст. 156 УК Украины - развращение малолетнего;
- ч. 1 ст. 263 УК Украины - незаконное обращение с оружием и боевыми припасами.