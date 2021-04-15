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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:23208

Куда обращаться сумчанам с вопросами по ремонта дорог?

В КП «Дорремстрой» поступает много обращений от жителей Сум и окрестных сел, которые входят в состав Сумской городско ТГ, с вопросами: «Почему не ремонтируется наша дорога?», «Когда будет сделана вот эта улица?», «Уже давно нуждается в ремонте такой-то участок...» и т.д.

Сумские дорожник на своем сайте сообщают, что подобные вопросы к КП «Дорремстрой» - не по адресу. Предприятие не имеет полномочий самостоятельно решать, какие именно дороги ремонтировать и когда.

КП «Дорремстрой» предоставляет услуги по текущему ремонту и содержанию дорог на территории Сумской городской ТГ как подрядная организация, выигравшая соответствующие тендеры. А перечень объектов, объемы работ и их спецификацию, сроки выполнения и т.п. определяет заказчик, который финансирует эти услуги, - департамент инфраструктуры города Сумского городского совета.

В свою очередь, департамент инфраструктуры составляет планы по ремонту дорог на основании:

- непосредственных обращений жителей, учреждений и организаций;

- обращений и запросов депутатов Сумского городского совета, работающих с избирателями в своих округах;

- обращений патрульной полиции (по участкам со значительными повреждениями дорожного покрытия, которые могут повлечь аварийную ситуацию);

- по предложениям городского головы;

- по результатам ежегодных осмотров улично-дорожной сети;

- с учетом финансовых возможностей бюджета громады.

Таким образом, с вопросами (просьбами, претензиями, требованиями и т.п.) о включении в план ремонта тех или иных улиц (участков дорог) жители Сумской городской территориальной громады можно обращаться:

- в департамент инфраструктуры города;

- к депутату Сумского городского совета, который закреплен за вашим округом, или (по желанию или в случае необходимости) к любому из 42-х депутатов Сумского городского совета независимо от округа;

- к мэру г. Сумы;

- к управлению патрульной полиции Сумской области.

Общество
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