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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Двух глуховчанок кинули интернет-аферисты

В один день в полицию Глухова обратились две женщины, которые пострадали от действий аферистов на известном Интернет-ресурсе.

С заявлением о мошенничестве в полицию Глухова обратилась 20-летняя местная жительница. Она рассказала, что разместила на известном ресурсе объявление о продаже детского комбинезона. В тот же день через мессенджер женщина получила предложение от потенциального покупателя.

В переписке они договорились об условиях сделки - воспользоваться услугой «доставки сайта». Заявительница получила ссылку на страницу ресурса, и по ней перешла на соответствующий сайт. Там ввела необходимые данные своей банковской карты: номер, срок действия и cvv-код, находящийся на обратной стороне финансового документа. Почти сразу получила сообщение из банка о списании с ее счета 1100 гривен.

Женщина позвонила потенциальному покупателю и рассказала о проблеме, а тот посоветовал обратиться в службу поддержки сайта по указанному им номеру телефона. Так она и сделала, однако, когда разговаривала по «мобильному», с ее счета списали еще тысячу гривен.

В этот же день за помощью к правоохранителям обратилась и 40-летняя глуховчанка. Женщина нашла на этом же сайте объявления о продаже кресла для педикюра. Связалась с продавцом и перечислила ему 3500 гривен предоплаты. После получения средств тот перестал выходить на связь, а понравившегося товара она так и не получила.

По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых проводятся мероприятия по установлению лиц аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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