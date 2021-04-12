На Сумщине разграбили 4 кургана «Черные археологи» активизировались на территории Сумской области - за последний год только в одном Роменском районе уничтожено несколько курганов.

Соответствующую информацию обнародовали на официальной странице Союза археологов Украины в Фейсбуке.

Речь идет о 4 земельных насыпях возле села Великие Будки, из которых неизвестные копатели вытащили уникальные находки старины, пишет Останній бастіон.

«Ямы размерами от 1 × 1 до 1,5-2,5 метра и глубиной более 5 метров! Высота ограбленных насыпей от 0,5 до 5 метров. На самом ограбленном кургане зафиксировано отверстия от буров. На сегодня оцениваются убытки и готовится заявление в правоохранительные органы», - прокомментировал ситуацию секретарь сумского отделения ВОО «Союз археологов Украины» Антон Корж.