В Глухове поймали пьяного мотоугонщика Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник украл припаркованный во дворе многоэтажки мотоцикл.

О краже мотоцикла «XGJ125t-10» в полицию Глухова сообщил 28-летний владелец. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители.

Уже на месте выяснилось, что владелец припарковал свой транспорт во дворе многоэтажки. Через некоторое время, когда он был дома, ему позвонила сестра и рассказала, что встретила неизвестного с мотоциклом, который очень похож на его транспортное средство.

Мужчина выскочил во двор и увидел пустое место там, где недавно находился его мотоцикл, а в полусотне метров родственницу с неизвестным и свое двухколесное транспортное средство.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый 44-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Последний объяснил правоохранителям, что, якобы, хотел на чужом транспорте добраться домой. В отношении подозреваемого в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. За содеянное мужчине грозит от трех до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.