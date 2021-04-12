Сегодня у сумских баскетболистов решающий матч (трансляция) Сегодня, 20 апреля, пройдет третий матч серии до двух побед 1/8 финала чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге.

В Киеве БК «Житомир» примет БК «СумДУ». После двух матчей ,которые прошли на выходных в Сумах, в противостоянии ничья 1-1.

Кто сегодня победит, то выйдет в восьмерку лучших.